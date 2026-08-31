Janevska: Kostovski ta rishqyrtojë vendimin për mbylljen e një paralele në Butel
Rregullorja për rajonalizimin dhe optimizimin e arsimit fillor është problem për shumë nxënës, edhe pse shkolla e tyre është përballë rrugës, por ata mësojnë në një komunë tjetër. Një klasë në gjuhën shqipe po mbyllet në shkollën fillore “Petar Zdravkovski – Penko” në Butel.
Ministrja e Arsimit Vesna Janevska tha se kjo është kompetencë e komunës, por shtoi se reformat në arsim nuk kishin për qëllim mbylljen e klasave në gjuhë të tjera përveç maqedonishtes.
“Do t’i verifikojmë edhe një herë këto të dhëna, ju lutem, e them këtë bindshëm, në asnjë moment nuk kemi diskriminuar në aspektin e përdorimit të gjuhëve, kemi menduar për më të mirën për fëmijët. Do ta këshilloj kryetarin e komunës, edhe pse është kompetencë e tij, që edhe një herë ta shqyrtojë ose kontrollojë situatën në komunën e tij dhe të vendosë në mënyrë të drejtë”, tha Vesna Janevska, Ministre e Arsimit dhe Shkencës.
Në konferencën për shtyp, gazetarët i renditën ministres shumë klasa fillore me 3-4 nxënës secila që vazhdojnë të mësojnë në gjuhën maqedonase, por Janevska tha se po i mbajnë të hapura për shkak të mësuesve.
Kryetari i komunës, Darko Kostovski, ende nuk e ka marrë parasysh këshillën e ministres Janevska.
Tre këshilltarët komunalë të koalicionit AKI në Butel propozuan që vendimi për mbylljen e orës së gjuhës shqipe në klasën e parë të shqyrtohet në rend të ditës. Pasi u mposhtën nga këshilltarët maqedonas për të mos e futur në rend të ditës, ata u larguan në mënyrë demonstrative nga seanca.
Katër këshilltarët e VLEN në komunën e Butelit gjithashtu u larguan nga seanca. Ata u thanë mediave se të gjithë nxënësit nga përbërje të ndryshme etnike duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë. Ata thonë se në koordinim me Zëvendësministrin e Arsimit do të përpiqen të gjejnë një zgjidhje brenda kornizës ligjore./Telegrafi/