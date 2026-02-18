Izraeli po pret ‘dritën jeshile nga SHBA’ për sulm ndaj Iranit - Trump ‘po flet me shumë njerëz’ rreth mundësive
Izraeli po përgatitet për mundësinë që të marrë dritën jeshile nga SHBA-ja për të nisur një sulm ndaj sistemit të raketave balistike të Iranit, raportojnë mediat izraelite.
Sipas transmetuesit publik KAN, skenari i një sulmi izraelit ndaj raketave balistike iraniane vjen në një kohë kur vëmendja është e përqendruar nëse presidenti amerikan Donald Trump do të urdhërojë sulm ndaj Iranit.
Vlerësimet e institucioneve izraelite të sigurisë gjatë 24 orëve të fundit tregojnë se po rritet mundësia e një sulmi amerikan ndaj Iranit, pas raundit të fundit të bisedimeve mes Washingtonit dhe Teheranit, raportoi e përditshmja izraelite Haaretz.
Ndërkohë, diplomacia është “opsioni i parë” i presidentit të SHBA-së, Donald Trump, sa u përket negociatave me Iranin, tha të mërkurën Shtëpia e Bardhë, duke pranuar se ai po “flet me shumë njerëz” për sulme të mundshme ushtarake.
Zëdhënësja Karoline Leavitt tha se ka “shumë arsye dhe argumente që mund të bëhen për një sulm kundër Iranit”, duke iu referuar sulmeve që presidenti urdhëroi në qershor ndaj objekteve bërthamore, për të cilat administrata pretendoi se e “shkatërruan plotësisht” programin bërthamor të Iranit.
“Presidenti ka qenë gjithmonë shumë i qartë se, për sa i përket Iranit apo çdo vendi tjetër në botë, diplomacia është gjithmonë opsioni i tij i parë, dhe Irani do të ishte shumë i mençur të arrinte një marrëveshje me presidentin Trump dhe këtë administratë. Ai po flet me shumë njerëz, natyrisht, para së gjithash me ekipin e tij të sigurisë kombëtare”, u tha ajo gazetarëve.
E pyetur nëse Trump po koordinohet me Izraelin për sulme të mundshme ndaj Iranit, Leavitt nuk pranoi të komentojë.
“Nuk kam detaje specifike për bisedat e fundit të presidentit me Izraelin”.
E pyetur gjithashtu nëse Trump i ka komunikuar Iranit ndonjë afat për arritjen e një marrëveshjeje, Leavitt tha se është një “pyetje e drejtë”, por refuzoi të “vendosë afate në emër të presidentit të Shteteve të Bashkuara”.
Komentet vijnë një ditë pasi SHBA-ja dhe Irani përfunduan raundin e dytë të negociatave indirekte të ndërmjetësuara nga Omani, me të dyja palët që pranuan se ka pasur përparim, në kohën kur prania ushtarake amerikane në rajon po rritet.
Menjëherë pas përfundimit të bisedimeve në Gjenevë, nënpresidenti i SHBA-së JD Vance i cilësoi negociatat si produktive “në disa aspekte”, por tha se Teherani “ende nuk është i gatshëm” të angazhohet për disa nga “vijat e kuqe” të Trumpit.
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, theksoi se bisedimet treguan përparim, duke e cilësuar atmosferën si “më konstruktive”.
Washingtoni ka rritur ndjeshëm praninë e tij ushtarake në rajon, duke dislokuar grupin luftarak të aeroplanmbajtëses USS Abraham Lincoln, ndërsa aeroplanmbajtësja USS Gerald R. Ford është në rrugë drejt rajonit, së bashku me avionë luftarakë shtesë.
Takimi në Gjenevë ishte raundi i dytë i negociatave që nga urdhri i Trumpit për sulme ndaj objekteve bërthamore të Iranit në qershorin e vitit të kaluar. Raundi i parë u mbajt në Maskat, Oman. /AA/Telegrafi/