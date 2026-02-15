Izraeli miraton propozimin për të regjistruar tokat e Bregut Perëndimor si 'pronë shtetërore'
Qeveria izraelite ka miratuar një propozim për të regjistruar zona të mëdha të Bregut Perëndimor të pushtuar si "pronë shtetërore", për herë të parë që nga pushtimi izraelit i territorit në vitin 1967.
Transmetuesi publik izraelit KAN të dielën tha se propozimi u paraqit nga Ministri i Financave i ekstremit të djathtë, Bezalel Smotrich, Ministri i Drejtësisë, Yariv Levin dhe Ministri i Mbrojtjes, Israel Katz.
"Ne po vazhdojmë revolucionin e vendbanimeve për të kontrolluar të gjitha tokat tona", tha Smotrich, transmeton Telegrafi.
Shumica e tokës palestineze nuk është regjistruar zyrtarisht sepse është një proces i gjatë dhe i ndërlikuar që Izraeli e ndaloi në vitin 1967.
Regjistrimi i tokës përcakton pronësi të përhershme. Ligji ndërkombëtar thotë se një fuqi pushtuese nuk mund të konfiskojë tokën në territoret e pushtuara.
Presidenca Palestineze e kritikoi vendimin e qeverisë izraelite, duke e quajtur atë një "përshkallëzim serioz" dhe duke thënë se masa izraelite në fakt anulon marrëveshjet e nënshkruara dhe bie ndesh qartë me rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, raportoi agjencia e lajmeve Wafa.
Ndërkohë, Ministri Izraelit i Mbrojtjes e përshkroi këtë veprim si një "masë thelbësore sigurie dhe qeverisjeje të hartuar për të siguruar kontrollin, zbatimin dhe lirinë e plotë të veprimit për shtetin e Izraelit në zonë", raportoi gazeta Jerusalem Post.
Javën e kaluar, kabineti izraelit i Sigurisë miratoi masat e promovuara nga Smotrich dhe Katz që lehtësojnë më tej sekuestrimin e paligjshëm të tokës palestineze në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Analistët e përshkruajnë atë si një aneksim de facto të territorit palestinez, duke paralajmëruar se kjo do të riformësojë thellësisht peizazhin e tij civil dhe ligjor duke eliminuar atë që ministrat izraelitë e quajtën "pengesa ligjore" të gjata për zgjerimin e vendbanimeve të paligjshme atje.
Duke folur nga Ramallah, analisti politik Xavier Abu Eid i tha Al Jazeera se Izraeli po "e paketon aneksimin në një lloj lëvizjeje burokratike".
Ai tha se Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë në vitin 2024 tha se veprimet izraelite përbëjnë aneksim të Bregut Perëndimor të pushtuar.
"Njerëzit duhet ta kuptojnë se ky nuk është vetëm një hap drejt aneksimit, ne po përjetojmë aneksim ndërsa flasim sot. Ajo që po bën qeveria izraelite është mbjellja e programit të tyre politik - një politikë që është paraqitur tashmë", tha ai.
Ai paralajmëroi se pronarët palestinezë të tokave do të përballen me më shumë kërcënime dhe frikësime nga kolonët izraelitë të mbështetur nga qeveria izraelite. /Telegrafi/