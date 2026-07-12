Izraeli do të mbajë zgjedhje më 27 tetor në atë që shihet si referendum mbi udhëheqjen e Netanyahut
Parlamenti i Izraelit ka thënë se vendi do të mbajë zgjedhje kombëtare më 27 tetor, data e fundit e lejuar me ligj.
Votimi shihet gjerësisht si një referendum mbi udhëheqjen e kryeministrit Benjamin Netanyahu që nga shpërthimi i luftës në Gaza në 2023, transmeton Telegrafi.
Knesset (parlamenti i Izraelit) do të përfundojë mandatin e tij aktual më 17 korrik, duke i lejuar koalicionit qeverisës të përfundojë një mandat të plotë katërvjeçar për herë të parë në dekada.
“Meqenëse Knesset-i aktual pritet të kryejë mandatin e tij të plotë dhe zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme tashmë janë caktuar me ligj për 27 tetor, pa synim për të shkurtuar mandatin e legjislaturës, nuk ka nevojë të miratohet një ligj për shpërbërjen e Knesset-it në kuptimin e zakonshëm”, tha parlamenti.
76-vjeçari Netanyahu është tashmë kryeministri më jetëgjatë i vendit, pasi ka qenë në këtë rol gjatë disa mandateve. Ai ka deklaruar synimin e tij për të kandiduar sërish.
Qeveria e Netanyahut - një nga koalicionet më të djathta në historinë e vendit - ka bërë gara për të miratuar një sërë projektligjesh në një përpjekje për të forcuar aleancën e tij dhe për të hyrë në zgjedhje nga një pozicion i fortë.
Kryeministri izraelit tha muajin e kaluar se ai synonte të "krijonte një qeveri të gjerë kombëtare, jo një qeveri të krahut të djathtë, jo të majtë që varet nga partitë arabe, por një qeveri të gjerë kombëtare".
Arritja e tij në të gjithë rreshtin shihet gjerësisht si përpjekje për të ripozicionuar fushatën e tij rreth unitetit kombëtar dhe jo ideologjisë.
Megjithatë, sondazhet e fundit kanë treguar se shumica e izraelitëve duan që ai të largohet nga detyra, me ish-shefin ushtarak Gadi Eisenkot që del si pretendenti i tij kryesor.
Publiku izraelit ishte kryesisht kritik ndaj armëpushimit që ndaloi luftën që Izraeli dhe SHBA-ja nisën kundër Iranit në fund të shkurtit. Shumë e panë marrëveshjen midis Teheranit dhe Uashingtonit si të pafavorshme për Izraelin.
Ekziston gjithashtu një pakënaqësi e vazhdueshme për dështimet e sigurisë gjatë mandatit të qeverisë së tij që rrethuan sulmet e 7 tetorit 2023 nga grupi militant palestinez Hamas në Izraelin jugor. /Telegrafi/