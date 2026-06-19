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Izraeli dhe Hezbollahu kanë rënë dakord për një armëpushim, ka njoftuar një zyrtar amerikan.

Megjithatë, ende nuk ka pasur konfirmime nga Izraeli apo Hezbollahu.

Armëpushimet e mëparshme midis të dyja palëve, të arritura në disa pika gjatë luftës, nuk kanë zgjatur.

Një armëpushim gjithëpërfshirës duhej të zbatohej nga sot "në të gjitha frontet" e luftës së Iranit, përfshirë Libanin, sipas marrëveshjes kornizë të arritur nga SHBA-të dhe Irani.

Por, Izraeli sulmoi zona në jug të Libanit gjatë natës, duke thënë se vrau "dhjetëra terroristë të Hezbollahut".

Benjamin Netanyahu e cilësoi këtë si një përgjigje ndaj sulmeve të Hezbollahut që vranë katër ushtarë izraelitë.

Ndryshe, Irani ka këmbëngulur se një armëpushim në Liban është i nevojshëm që bisedimet të vazhdojnë. /Telegrafi/

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