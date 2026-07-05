Ivanovski: Filipçe është kirurg i shkëlqyer, por si kryetar i LSDM-së nuk ka treguar sukses
Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe kryetari i saj Venko Filipçe janë dy gjëra thelbësisht të ndryshme, tha profesori universitar dhe ish-zyrtari i lartë i LSDM-së Igor Ivanovski, i cili moderoi takimin të mërkurën nën emrin "Biseda për të Ardhmen", në të cilin u theksua se publiku progresiv demokratik në vend ka nevojë për një debat përmbajtjesor dhe objektiv.
Duke shpjeguar takimin, i cili u mbajt me dyer të mbyllura, Ivanovski tha se arsyeja për të ishte gjendja aktuale e skenës politike, në të cilën nga njëra anë ka një qeveri të pajustifikueshme të fortë, dhe nga ana tjetër një opozitë që, sipas tij, nuk mund të artikulojë atmosferën gjithnjë e më të fortë opozitare në vend.
Ai iu referua udhëheqjes së partisë nga udhëheqësi i saj aktual Filipçe, të cilin tha se e njeh që nga mosha 17 vjeç dhe nuk ka asgjë personale kundër tij, por beson se nuk mund të përballojë rolin që ka në LSDM.
"Ndoshta nuk ka askush që i uroi atij suksesin si president i LSDM-së më shumë se unë. Dhe në periudhën e kaluar, kam marrë pjesë vazhdimisht me sugjerimet, propozimet, mendimet e mia, dhe jo vetëm unë, por edhe disa nga njerëzit që u ulën në atë tryezë me qëllimet më të mira. Për shembull, personalisht mendoja se Venko Filipçe si president duhet të bëjë një ndërprerje të plotë të LSDM-së, që partia të jetë konkurruese, të ketë një fillim të ri, në aspektin e personelit, programit, konceptit. E di këtë, dhe nuk kam mendim të ndryshëm për këtë, po, Venko Filipce është një kirurg i shkëlqyer, për të mos thënë më i miri, kjo nuk është për mua ta gjykoj, apo jo, dhe ende kam atë mendim, ai gjithmonë dëshiron të ndihmojë, por unë, si në periudhën e kaluar ashtu edhe tani publikisht, dhe kjo do të jetë hera e parë dhe e fundit që do të flas për të si president i LSDM-së, ai nuk mund të përballojë atë rol. A është për shkak të mungesës së kapacitetit, a është injorancë, e cila është legjitime, por ndoshta edhe mungesë vullneti. Mendoj se është e dyta", tha Ivanovski.
Si argument për këtë pretendim, ai përmendi faktin se, sipas tij, në periudhën e kaluar ata kanë dhënë këshilla me qëllime të mira, pa kërkuar asgjë në këmbim, por nga ana tjetër janë hasur, siç tha ai, në manipulime dhe mosthënia e të vërtetës, pra, pas dyerve të mbyllura.