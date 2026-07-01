Islami: Politikat e Vuçiqit ndryshojnë në formë, por jo në përmbajtje – qëllimet mbeten të njëjta me ato të Millosheviqit
Analisti i sigurisë, Avni Islami, vlerëson se politika e presidentit serb, Aleksandar Vuçiq, ndaj Kosovës përfaqëson vazhdimësi të strategjisë së ndjekur dikur nga regjimi i Slobodan Millosheviqit, duke theksuar se ndryshimet janë vetëm në formën e paraqitjes dhe jo në përmbajtjen apo objektivat politike.
Sipas Islamit, politika e jashtme e Beogradit ndaj Republikës së Kosovës mbetet e orientuar drejt destabilizimit, ndërsa retorika dhe simbolika e përdorur nga autoritetet serbe shërben për të mbajtur të larta tensionet në rajon.
"Politikat e Vuçiqit dallohen vetëm nga forma e jashtme, por jo nga përmbajta brendshme, pasi qëllimet e tij mbeten të njëjta me ato të Millosheviqit. Politika e jashtme e Aleksandar Vuçiqit ndaj Republikës së Kosovës përfaqëson një vazhdimësi të drejtpërdrejtë strategjike të doktrinës destabilizuese të regjimit të Millosheviqit.KosovaPress nga burimet e saj merr vesh se janë tetë shtëpi private ku janë fshehur dokumentet për mospagesë tatami. Kështu në proces të verifikimit të personave që janë në tetë lokacione", ka thënë Islami.
Sipas Islamit, bëhet fjalë për një operacion të koordinuar psikologjik, ku elementet fetare dhe kulturore, veçanërisht narrativat që lidhen me Vidovdanin, instrumentalizohen si pjesë e një strategjie të luftës hibride me qëllim ruajtjen e tensioneve në Ballkanin Perëndimor.
Megjithatë, ai thekson se, pavarësisht retorikës së Beogradit, realiteti në terren mbetet i pandryshuar.
"Kosova është shtet sovran dhe i pavarur. Institucionet e sigurisë së Kosovës, në koordinim të plotë operacional me KFOR-in dhe NATO-n, kanë kapacitetet e nevojshme të inteligjencës, parandalimit dhe reagimit për të garantuar integritetin territorial dhe për të neutralizuar çdo kërcënim asimetrik apo konvencional", ka theksuar Islami. /Telegrafi/