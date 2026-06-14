Islami: Arkitektura e sigurisë në Kosovë mbetet e pacënueshme pavarësisht vonesave në formimin e institucioneve
Eksperti i sigurisë, Avni Islami, ka reaguar ndaj, siç i ka quajtur ai, skepticizmit në Kosovë dhe Serbi lidhur me vonesat eventuale në konsolidimin e institucioneve të reja.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Islami ka theksuar se sistemi i sigurisë në Kosovë mbetet funksional dhe në gatishmëri të plotë për të ushtruar kompetencat e tij ligjore.
“Pavarësisht vonesave eventuale në konsolidimin e institucioneve të reja, arkitektura e sigurisë në Kosovë mbetet e pacënueshme. Sistemi institucional i sigurisë është në gatishmëri të plotë për të ushtruar kompetencat e tij ligjore, duke garantuar rend dhe qetësi publike”, ka shkruar Islami.
Ai ka theksuar se mekanizmat e sigurisë funksionojnë mbi parimin e vazhdimësisë shtetërore, duke shtuar se mbrojtja e rendit kushtetues dhe e sovranitetit të Kosovës mbetet prioritet absolut.
Sipas Islamit, proceset politike në vend nuk ndikojnë në funksionimin e institucioneve përgjegjëse për sigurinë dhe ruajtjen e stabilitetit./Telegrafi/