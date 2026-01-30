Ish-ylli i Man Cityt trondit tifozët: Ja e vërteta e errët e transferimeve të janarit
Ish-ylli i Manchester Cityt, Nedum Onuoha, ka folur hapur për realitetin e ashpër të transferimeve gjatë janarit.
Mbeten vetëm katër ditë deri në mbylljen e afatit të transferimeve më 2 shkurt, dhe duket se ende ka shumë marrëveshje në zhvillim.
Derisa ky afat kalimtar është në vazhdim, Manchester City ka qenë padyshim klubi më aktiv në Ligën Premier, me skuadrën e Pep Guardiolës që ka firmosur këtë muaj me Antoine Semenyo dhe Marc Guehi.
Por pas konfirmimit të këtyre transferimeve, ish-lojtari i Cityt, Onuoha, ka zbuluar sa e vështirë mund të jetë të bashkohesh me një klub gjatë dritares së janarit.
Onuoha ka luajtur 14 sezone në Ligën Premier me Manchester City, Sunderland dhe Queens Park Rangers, përpara se të largohej në shtator 2018 për të përfunduar karrierën me klubin amerikan Real Salt Lake në MLS.
Tani, 39-vjeçari punon për ESPN dhe së fundmi ka folur për sfidat që ka pasur pas largimit nga City për t’iu bashkuar QPR-së në janar 2012.
“Pasi u krye transferimi, duhej të nisesha menjëherë me ritmin e ekipit, edhe pse nuk kisha luajtur për muaj të tërë. Nuk ka kohë për t’u përshtatur”.
“Je një lojtar i ri në dhomën e zhveshjes, ekipi është afër fundit të tabelës dhe atmosfera është tensionuar për shkak të situatës në të cilën ndodhet skuadra, duke humbur pothuajse çdo javë, dhe ti je sjellë për ta bërë gjërat më të mira”.
“Kam parë shumë përplasje mes shokëve të skuadrës kur temperamentet nxeheshin. Ishte një rast kur dy lojtarë me përvojë u përleshën në fushë në stadium sepse kishin perspektiva të ndryshme mbi atë që ishte e mirë për ekipin dhe për veten si individë”.
“Njëri ishte një lojtar i sapoardhur dhe tjetri kishte qenë aty para afatit të transferimeve, kështu që kjo tregon qartë sfidat që kanë lojtarët ekzistues dhe ata të rinj për të gjetur harmoni shpejt. Ndonjëherë thjesht nuk ia dalin”, ka deklaruar Onuoha./Telegrafi/