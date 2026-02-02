Ish-gardianja Cvetkoviq deklarohet e pafajshme për akuzën se i torturoi në mënyrë çnjerëzore të burgosurat shqiptare
Në seancën fillestare të hënën në Gjykatën Themelore në Prishtinë, e akuzuara Nadica Cvetkoviq u deklarua e pafajshme lidhur me akuzën se në cilësinë e gardianes në burgun e Prishtinës- paralelen për gra në Lipjan, ka kryer krime lufte.
Deklarimin rreth fajësisë, Cvetkoviq e bëri pas leximit të aktakuzës nga prokurori special, Atdhe Dema, raporton “Betimi për Drejtësi“.
Më pas, kryetari i trupit gjykues, Leon Përlaska njoftoi të akuzuarën dhe mbrojtësen e saj, avokaten Jovana Filipoviq se në afat prej 30 ditësh kanë të drejtë për kundërshtim të provave dhe kërkesë për hudhje të aktakuzës.
Ndryshe, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK) më 16 janar 2026 ka ngritur aktakuzë ndaj Nadica Cvetkoviq të cilën e akuzon se në cilësinë e ish-gardianes në burgun e Prishtinës- paralelja për gra në Lipjan, gjatë periudhës së luftës në Kosovë 1998-1999, në bashkëkryerje edhe me zyrtare tjera të burgut në fjalë: Ljiljana Seliq, Danica Lukiq, Sllagjana Arsiq, Biljana Stoliq, ish-gardiane të burgut për gra në Lipjan, duke vepruar me dashje dhe duke shkelur rregullat e të drejtës ndërkombëtare gjatë kohës së luftës, në mënyrë sistematike i kishin maltretuar të burgosurat shqiptare, duke i torturuar në mënyrë ç’njerëzore me mjete të ndryshme si shkop gome, shqelma e grushte, deri në alivanosje, duke iu shkaktuar lëndime trupore.
Aktakuza thotë se siç e shpjegojnë vetë viktimat, pas këtyre rrahjeve kishin pasur dhimbje të mëdha në gjithë trupin, dhunë psikike, i kanë kanosur seriozisht për jetën e si pasojë e kësaj dhe rrahjeve të vazhdueshme, kanë pësuar gjendje ankthi dhe frikë, është cenuar rëndë dinjiteti njerëzor, pasoja të cilat i bartin edhe më tej viktimat, veprime këto të sanksionuara sipas ligjeve vendore, zakoneve të luftës dhe Konventave Ndërkombëtare të Gjenevës dhe Protokolleve Shtesë.
Me këtë, Cvetkoviq akuzohet se ka kryer veprën penale “Krime kundër popullatës civile”, nga neni 142 lidhur me nenin 22 të LP të RSFJ-së. /BetimipërDrejtësi/