Iseni: Edhe kufiri në Dibër tani e tutje do të kalohet vetëm me një kontroll
Zëvendësministri i Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut, Astrit Iseni, ka njoftuar se është nënshkruar marrëveshja One Stop Shop ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Shqipërisë.
Përmes një statusi në rrjetet sociale, Iseni theksoi se me këtë hap po realizohet një nga premtimet për lehtësimin e lëvizjes së qytetarëve dhe përmirësimin e shërbimeve në pikat kufitare.
“Po realizohet ajo që kemi premtuar: punojmë për qytetarët. Kufij më të shpejtë, më pak pritje dhe më shumë dinjitet për qytetarët e të dy vendeve”, ka shkruar Iseni.
Ai uroi që kjo marrëveshje të sjellë përfitime konkrete për qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Shqipërisë, duke theksuar se sistemi One Stop Shop do të kontribuojë në përshpejtimin e procedurave kufitare dhe në lehtësimin e qarkullimit ndërmjet dy vendeve.