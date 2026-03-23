Irani: Trump 'tërhiqet' pas 'paralajmërimit' të Teheranit
Irani thotë se Donald Trump është "tërhequr" nga sulmi ndaj termocentraleve të tij pas një "paralajmërimi të prerë" nga Teherani, sipas mediave iraniane.
Komentet u bënë edhe nga ambasada iraniane në Kabul, e cila postoi në rrjetet sociale duke thënë se Trump u tërhoq pas kërcënimeve të Iranit për të "shënjestruar infrastrukturën energjetike të të gjithë rajonit".
Agjencia iraniane e lajmeve Fars, duke cituar një burim, pretendoi gjithashtu se nuk ka pasur komunikim të drejtpërdrejtë me SHBA-në, as përmes ndërmjetësve, pasi Trump tha se u zhvilluan biseda "shumë të mira" për përfundimin e luftës me Iranin, përcjell Telegrafi.
Reagimi i Teheranit vjen pasi presidenti Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara dhe Irani kanë zhvilluar "biseda produktive" gjatë fundjavës dhe se ai do të shtyjë sulmet ushtarake kundër centraleve iraniane të energjisë për pesë ditë.
Duke shkruar me shkronja të mëdha në Truth Social, Trump tha se mori vendimin për të shtyrë sulmet e kërcënuara bazuar në "tonin dhe përmbajtjen" e diskutimeve, përcjell Telegrafi.
Kujtojmë se Trump kishte kërcënuar të godiste centralet elektrike iraniane deri të hënën në mbrëmje nëse vendi nuk do të lejonte rihapjen e Ngushticës së Hormuzit.
Madje, që nga java e kaluar, Trump kishte thënë se nuk ishte i interesuar të ndiqte një armëpushim me Iranin.
“Mund të kemi dialog, por nuk dua të bëjmë një armëpushim”, tha ai të premten pasdite.
Që nga fillimi i marsit, Irani ka mbyllur në mënyrë efektive Ngushticën e Hormuzit për shumicën e anijeve, një rrugë kyçe tranziti nafte që normalisht trajton rreth 20 milionë fuçi në ditë dhe afërsisht 20 përqind të tregtisë globale të gazit natyror të lëngshëm.
Mbyllja ka rritur kostot e transportit dhe të sigurimit, ka rritur çmimet e naftës dhe ka ngritur shqetësime ekonomike globale.
Përshkallëzimi rajonal ka vazhduar që kur SHBA-të dhe Izraeli nisën një luftë të përbashkët kundër Iranit më 28 shkurt, duke vrarë deri më tani mbi 1,300 njerëz, përfshirë Udhëheqësin Suprem të atëhershëm Ali Khamenei.
Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin, së bashku me Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit, të cilat thotë se po synojnë "asetet ushtarake amerikane", duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë, ndërsa ka “prishur” tregjet dhe aviacionin global. /Telegrafi/