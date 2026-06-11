Irani: Sulmet e SHBA-së 'e bëjnë armëpushimin të pakuptimtë'
Irani ka thënë se sulmet e SHBA-së gjatë dy netëve të fundit e kanë "bërë armëpushimin të pakuptimtë".
Në një deklaratë, ministri i Jashtëm iranian është përgjigjur pas natës së fundit të sulmeve të përplasura, transmeton Telegrafi.
Abbas Araghchi i dënoi sulmet dhe tha: "Sulmet e fundit të paligjshme dhe kriminale nga Shtetet e Bashkuara jo vetëm që përbëjnë një shkelje të rëndë të Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe rregullave themelore të së drejtës ndërkombëtare që respektojnë sovranitetin kombëtar dhe integritetin territorial të shteteve, por gjithashtu e kanë bërë në mënyrë efektive armëpushimin e datës 8 prill 2026 të pakuptimtë".
Ai shtoi se përdorimi nga SHBA-të i bazave ushtarake në rajon "i vendosi ato vende përkrah palëve agresore".
Gjatë dy netëve të fundit, Teherani ka sulmuar Kuvajtin, Jordaninë dhe Bahreinin.
Araghchi gjithashtu pretendoi se sulmet e vetë Iranit, në një përpjekje për t'i krahasuar ato me sulmet e SHBA-së, ishin "duke ushtruar të drejtën e lindur të vetëmbrojtjes".
Irani shpesh është përpjekur ta paraqesë veten si viktimë gjatë luftës së Iranit. SHBA-të dhe Izraeli e nisën konfliktin me sulme ajrore më 28 shkurt, duke thënë se po punonin për të parandaluar Teheranin të pajiset me armë bërthamore. /Telegrafi/