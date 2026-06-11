Bisedimet SHBA-Iran 'ende në rrugën e duhur' - pasi delegacioni i Katarit largohet nga Teherani
Pavarësisht dy netëve të sulmeve tregtare SHBA-Iran, bisedimet midis të dyjave duket se janë ende duke vazhduar.
Një burim iranian i ka thënë agjencisë së lajmeve Reuters se negociatat mbi një "marrëveshje paraprake" janë ende duke vazhduar.
Kjo u tha se përfshinte fonde të ngrira iraniane me vlerë miliarda - diçka që Teherani është shumë i etur ta marrë përsëri, transmeton Telegrafi.
Në të njëjtën kohë, një burim diplomatik i tha CNN se bisedimet midis Uashingtonit dhe Teheranit ishin "ende në rrugën e duhur".
Gjithashtu u tha se diskutimet po vazhdonin edhe pse sulmet kërcënonin të ndërlikonin përpjekjet.
E gjithë kjo vjen ndërsa negociatorët e Katarit u larguan nga Teherani sot, pas takimit me zyrtarët iranianë.
Bisedimet mbi një marrëveshje të mundshme u thanë se kanë vazhduar deri në orët e para të mëngjesit të sotëm. Nuk është e qartë nëse ata kanë bërë ndonjë përparim. /Telegrafi/