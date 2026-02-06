iPhone apo Samsung? Së shpejti do ta zbulojmë cili kap foton më të mirë të Tokës nga hapësira
Telefonat inteligjentë janë bërë një domosdoshmëri themelore në jetën tonë, pasi i marrim me vete kudo që shkojmë.
Megjithatë, ka një vend ku njerëzve nuk u lejohet të marrin telefonat e tyre - hapësira.
NASA ka një udhëzim të rreptë që u ndalon astronautëve të marrin telefonat e tyre inteligjentë në orbitë.
Për fat të mirë, kjo do të ndryshojë së shpejti në misionet e ardhshme Crew-12 dhe Artemis II.
Për referencë, Crew-12, i cili është planifikuar për 11 shkurt, është një mision i NASA-SpaceX që do të dërgojë katër astronautë në Stacionin Ndërkombëtar Hapësinor.
Misioni Artemis II, nga ana tjetër, është planifikuar për në mars.
Është një mision 10-ditor në të cilin katër astronautë do të udhëtojnë në një trajektore kthimi të lirë rreth Hënës dhe përsëri në Tokë.
Sipas shefit të NASA-s, Jared Isaacmann, vendimi për të kufizuar pajisje si telefonat inteligjentë kishte kuptim vite më parë, por jo tani.
Siç rezulton, pajisjet elektronike si telefonat inteligjentë janë projektuar kryesisht për mjedisin e Tokës dhe ekspozimi i tyre në hapësirë, ku temperaturat luhaten nga nivele ekstreme maksimale në të ulëta, mund t'i ndikojë negativisht ato.
Kjo është arsyeja pse kufizime të tilla kanë qenë në fuqi deri më tani.
Për më tepër, procesi i miratimit të NASA-s për ta bërë çdo pajisje gati për hapësirën është shumë i ngadaltë dhe ndonjëherë mund të zgjasë me vite.
Pajisjet që përdoren aktualisht janë një shembull i shkëlqyer se sa i ngadaltë është i gjithë sistemi i miratimit.
Përpara këtij njoftimi, thuhej se ekuipazhi i misionit Artemis II mbante me vete një aparat fotografik Nikon DSLR të vitit 2016 së bashku me një GoPro.
Interesante është se kjo nuk do të ishte hera e parë që astronautët mbanin me vete një telefon inteligjent personal në një mision hapësinor.
Dy iPhone 4 shkuan gjithashtu në orbitë me ekuipazhin gjatë një misioni të anijes kozmike në vitin 2011.
Megjithatë, nuk ka informacion nëse këto telefona janë përdorur për të bërë fotografi dhe video apo thjesht kanë qenë të vendosur në anije.
Disa pajisje të tjera të Apple, si Macintosh Portable, iPod-et, AirPods Pro dhe Apple Watch, janë dërguar gjithashtu në hapësirë në të kaluarën.
Mbajtja me vete e telefonave inteligjentë modernë si iPhone 17 ose Pixel 10 , për shembull, do t'u lejojë ekipeve në misionet e ardhshme hapësinore të kapin imazhe mahnitëse menjëherë. /Telegrafi/