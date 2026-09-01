Interneti së shpejti bëhet edhe më i çuditshëm
Nëse ju duket se interneti tashmë ka shumë prapashtesa të ndryshme domenesh, së shpejti zgjedhja mund të bëhet edhe më e madhe.
Organizata ICANN, e cila koordinon sistemin e domeneve të internetit, ka mbyllur raundin e ri të aplikimeve, me më shumë se 1.600 kërkesa për domene të nivelit të lartë.
Në listë gjenden terma nga bota e biznesit dhe teknologjisë, por edhe propozime mjaft të pazakonta, si .hype, .token, .agent, .agi, .therapy dhe .tea. ICANN ende nuk e ka publikuar listën e plotë, ndërsa rezultatet e para nuk priten të bëhen të ditura për të paktën nëntë javë pas mbylljes së aplikimeve.
Kjo do të thotë se për vendimet përfundimtare duhet të presim edhe pak, por tashmë është e qartë se interneti po largohet gjithnjë e më shumë nga koha kur .com, .org dhe .net dominonin pothuajse plotësisht hapësirën online.
Për një domen kërkohen 227 mijë dollarë
Sistemi i sotëm është rezultat i zgjerimit të madh që nisi në vitin 2012. Në atë kohë, ICANN mori rreth 1.900 aplikime, prej të cilave rreth 1.200 u miratuan përfundimisht.
Mes tyre kishte domene për kompani, si .microsoft, shtrirje gjeografike si .africa dhe domene të specializuara si .bank.
Raundi i ri i aplikimeve u zhvillua vetëm këtë vit, pas një pauze disa vjeçare. Interesimi është dukshëm i madh, pavarësisht se aplikimi për një domen kushton deri në 227 mijë dollarë, ndërsa çmimi mund të jetë edhe më i lartë në rastet më të ndërlikuara ose me rrezik më të madh.
Një nga kompanitë që ka folur hapur për planet e saj është Link Freedom Group, e cila ka dorëzuar plot 316 aplikime. Mes propozimeve të saj janë .slop, .token, .agent dhe .agi.
Interneti po merr edhe një domen që nuk do të jetë i dukshëm online
Zgjerimi i sistemit të domeneve nuk lidhet vetëm me adresat publike të internetit. ICANN që në fillim të vitit 2024 njoftoi edhe krijimin e një zone të veçantë .internal, e destinuar për rrjetet e brendshme.
Ideja është që kompanitë dhe prodhuesit e pajisjeve të rrjetit të mos kenë më nevojë të përdorin adresa lokale IP, si 192.168.x.x, për disa nevoja të brendshme. Këto domene nuk do të funksionojnë si adresat e zakonshme publike të internetit.
Sa u përket më shumë se 1.600 propozimeve të reja, fati i tyre do të dihet vetëm pas kontrolleve administrative dhe procedurave të tjera që duhet të zhvillojë ICANN.
Kështu, interneti së shpejti mund të përjetojë një tjetër valë të madhe domenesh të reja, por për momentin ende nuk dihet se cilat prej tyre do të përfundojnë realisht në përdorim. /Telegrafi/