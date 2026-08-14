Fotografitë më nuk janë të sigurta në Google Drive
Google po heq integrimin e vjetër mes Google Drive dhe Google Photos. Kjo do të thotë se fotografitë dhe videot e reja nuk do të ruhen më automatikisht në Drive, siç ndodhte më parë.
Ndryshimi nuk i fshin skedarët ekzistues, por prek fotografitë e reja të krijuara pas 10 gushtit. Nëse përdoruesit nuk ndryshojnë cilësimet, fotografitë e reja mund të mos kenë më kopje rezervë në vendin ku ishin mësuar t’i ruanin.
Për vite me radhë, përdoruesit mund t’i shihnin fotografitë e ruajtura në Google Photos edhe në Google Drive.
Tani kjo lidhje po ndërpritet dhe fotografitë do të ruhen kryesisht përmes Google Photos, pa sinkronizim automatik me Drive.
Për të shmangur humbjen e fotografive të reja, përdoruesit duhet të hapin Google Photos → Settings → Backup & Sync dhe të kontrollojnë nëse opsioni i kopjeve rezervë është aktivizuar.
Për ata që e përdornin Google Drive si një kopje shtesë rezervë, ndryshimi nënkupton se duhet të gjejnë një alternativë. Nëse kopja rezervë nuk është konfiguruar siç duhet, fotografitë e reja mund të mbeten të ruajtura vetëm në telefon. /Telegrafi/