Interneti botëror - a e dini se kabllot nënujore dëmtohen edhe nga peshkaqenët?
Rreth 99% e trafikut global të internetit kalon përmes kabllove nënujore, të cilat lidhin kontinentet dhe mundësojnë komunikimin digjital në gjithë botën.
Megjithatë, këto kabllo përballen shpesh me dëmtime, kryesisht nga aktivitetet detare si ankorimi i anijeve dhe peshkimi.
Një fenomen më i rrallë, por interesant, është dëmtimi i tyre nga peshkaqenët, të cilët ndonjëherë i kafshojnë duke i ngatërruar me prenë për shkak të fushave elektromagnetike.
Edhe pse këto raste përbëjnë vetëm një përqindje shumë të vogël të dëmeve, kompanitë teknologjike si Google kanë marrë masa shtesë mbrojtëse për kabllot e tyre.
Këto masa përfshijnë përdorimin e materialeve të forta mbrojtëse që i rezistojnë prerjeve dhe dëmtimeve të tjera.
Kostoja e ndërtimit dhe mirëmbajtjes së këtyre kabllove është shumë e lartë, ndërsa riparimet mund të arrijnë shifra milionëshe çdo vit. /Telegrafi/