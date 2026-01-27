Instagram, Facebook dhe WhatsApp më nuk janë të njëjta
Kompania Meta po përgatit një ndryshim të madh në mënyrën se si përdoruesit ndërveprojnë me aplikacionet e saj më të njohura: Instagram, Facebook dhe WhatsApp.
Sipas njoftimeve të fundit, kompania do të ofrojë abonime premium, duke ofruar veçori shtesë që nuk do të jenë të disponueshme në versionet falas.
Këto abonime nuk kanë lidhje me shenjën “Meta Verified” që përdoret për verifikimin e identitetit, por do të fokusohen tek funksionalitete të avancuara, si mjetet e inteligjencës artificiale, modaliteti “incognito”, dhe mundësia për të ndjekur aktivitete të caktuara në rrjete sociale pa e bërë publike.
Për shembull, përdoruesit e Instagramit mund të shikojnë "Story" pa u zbuluar, të monitorojnë kush i ka ç’fyer profilin e tyre dhe të krijojnë përmbajtje me ndihmën e inteligjencës artificiale.
Edhe WhatsApp pritet të marrë veçori shtesë, duke përfshirë mbrojtje më të lartë të privatësisë dhe asistencë për menaxhimin e bisedave.
Meta synon që me këtë lëvizje të fitojë më shumë direkt nga përdoruesit, dhe jo vetëm nga reklamat, duke investuar në teknologjitë e inteligjencës artificiale. Për momentin, versionet bazë të aplikacioneve do të mbeten falas, ndërsa abonimet premium do të jenë një opsion për ata që dëshirojnë funksionalitete të avancuara.
Eksperimentimi do të nisë së pari në disa tregje të përzgjedhura, ndërsa çmimi i abonimeve ende nuk është zbuluar. /Telegrafi/