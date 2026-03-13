InstaBuilt lanson konceptin inovativ “PopUp Houses” - kosto e përballueshme dhe shpejtësi maksimale në ndërtim
Industria e ndërtimit po hyn në një epokë të re.
Ndërsa kërkesa për banim modern, të përballueshëm dhe të shpejtë po rritet në gjithë Evropën, kompania InstaBuilt ka prezantuar një koncept inovativ që mund të ndryshojë mënyrën se si ndërtohen dhe përdoren shtëpitë.
Kompania ka lansuar zyrtarisht PopUp Houses, një linjë të re shtëpish modulare që kombinojnë teknologjinë e ndërtimit industrial, dizajnin modern dhe fleksibilitetin e jetesës.
Ky koncept i ri synon të ofrojë një alternativë të shpejtë dhe inteligjente ndaj ndërtimit tradicional - me shtëpi që mund të vendosen në pronë brenda një kohe shumë më të shkurtër dhe me kosto dukshëm më të kontrolluar.
Një koncept i ri i jetesës
Shtëpitë PopUp janë projektuar për njerëzit që kërkojnë fleksibilitet:
- për banim personal
- për investim në pronë
- për shtëpi pushimi
- ose për një njësi shtesë në oborr.
Falë sistemit modular dhe ndërtimit të industrializuar, këto shtëpi ofrojnë cilësi të lartë ndërtimi, efikasitet energjetik dhe komoditet modern, duke reduktuar njëkohësisht kohën dhe kompleksitetin e ndërtimit tradicional.
Tre modele për stile të ndryshme jetese
Programi i ri i InstaBuilt përfshin tre konfigurime të ndryshme të PopUp House, të cilat janë projektuar për nevoja dhe madhësi të ndryshme të pronës.
PopUp 28 - Minimalizëm inteligjent
- 1 dhomë gjumi
- 28 m² sipërfaqe
- Çmimi: 24,999 €
Ky model është ideal për persona që kërkojnë një hapësirë kompakte, për shtëpi pushimi ose për një investim në Airbnb.
PopUp 52 - Komoditet për familje të vogla
- 2 dhoma gjumi
- 52 m² sipërfaqe
- Çmimi: 49,999 €
Një zgjidhje e balancuar që ofron hapësirë dhe funksionalitet për familje të vogla ose për përdorim afatgjatë.
PopUp 104 - Hapësirë e plotë për jetesë
- 3 dhoma gjumi
- 104 m² sipërfaqe
- Çmimi: 99,999 €
Modeli më i madh i linjës PopUp, i cili ofron një standard të plotë banimi dhe hapësirë të bollshme për familje.
Ndërtim më i shpejtë, më inteligjent
Ndryshe nga ndërtimet tradicionale që mund të zgjasin muaj ose vite, koncepti PopUp House bazohet në prodhim të industrializuar dhe montim të shpejtë.
Kjo do të thotë:
- planifikim më i thjeshtë
- më pak kosto të paparashikuara
- instalim shumë më i shpejtë.
Arkitektura efikase dhe materialet cilësore e bëjnë këtë koncept një alternativë serioze për të ardhmen e ndërtimit.
Ofertë lansimi
Si pjesë e fazës fillestare të lansimit, çmimet aktuale janë ofertë promocionale për një periudhë 30-ditore.
Pas kësaj periudhe, kompania paralajmëron se çmimet mund të ndryshojnë në varësi të kërkesës dhe kapaciteteve të prodhimit.
Për të konfirmuar një porosi, kërkohet një depozitë prej 10%.
Një treg në transformim
Shtëpitë modulare po fitojnë gjithnjë e më shumë popullaritet në tregjet ndërkombëtare, pasi ofrojnë një kombinim të rrallë mes shpejtësisë së ndërtimit, fleksibilitetit dhe kostos së përballueshme.
Me lansimin e PopUp Houses, InstaBuilt synon të sjellë këtë revolucion edhe më afër konsumatorëve që kërkojnë një mënyrë më moderne dhe praktike të jetesës.
Për informata shtesë dhe rezervime: info@instabuilt.com / sales@instabuilt.com
