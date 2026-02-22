Iluzioni optik që po habit të gjithë
Përdoruesit e TikTok janë habitur nga një iluzion optik që tregon një vegël të zakonshme kuzhine të fshehur në sy të publikut.
Iluzioni u nda nga Lex Natoli, autorja e librit 'E çuditshme, e pazakontë dhe absolutisht e vërtetë', e cila tha se 'më dhemb koka', transmeton Telegrafi.
Për ta provuar vetë, e tëra çfarë duhet të bëni është të shikoni format rozë në këtë imazh të pazakontë dhe t'i kushtoni vëmendje asaj që shihni së pari.
Në një postim viral, atoli pyet: 'Kur e shikoni për herë të parë këtë, a shihni ndonjë gjë të çuditshme rozë që pikon poshtë? Apo, jeni normal dhe a patë pirunë'.
Pyetja ka fituar vëmendje të madhe në mediat sociale, duke grumbulluar mbi 5.8 milion shikime ndërsa komentuesit debatuan mbi atë që tregonte në të vërtetë imazhi.
Një komentues u ankua: 'Si është një iluzion optik? Plotësisht pirunë'.
Ndërsa një tjetër përdorues i acaruar i mediave sociale tha: 'Më vjen keq, ku janë pirunët?'
Kur u paraqitet për herë të parë imazhi, disa shikues janë plotësisht të paaftë të shohin asgjë tjetër përveç një njolle amorfe llumi rozë - pa asnjë pirun.
Natoli thotë: "E pashë këtë për herë të parë dhe truri im nuk mund ta kuptonte se çfarë po shikoja, dhe mendova se ishte një llum i çuditshëm rozë që pikonte poshtë". /Telegrafi/
