Ilço Gjorgjioski jep garanci 500 mijë euro, lirohet nga paraburgimi
Ish-presidenti i Federatës së Futbollit të Maqedonisë (FFM), Ilço Gjorgjioski, lirohet nga paraburgimi pasi gjykata vendosi t'i hiqet paraburgimi dhe t'i caktojë lirimin me kusht në kombinim me masat paraprake.
Informacioni u konfirmua nga Gjykata Themelore Penale në Shkup, ku informuan se paraburgimi i Gjorgjioskit është hequr dhe është caktuar lirim me kusht me masa paraprake.
Gjorgjioski depozitoi garanci bankare në shumën prej 500,000 euro. Gjykata Penale informoi gjithashtu se Prokuroria gjithashtu dha mendim pozitiv për pranimin e lirimit me kusht dhe heqjen e paraburgimit.
Me këtë, Gjorgjioski do të presë vazhdimin e procedurës gjyqësore me masat paraprake të përcaktuara.
Gjykata Penale konfirmoi se paraburgimi është hequr edhe për dy persona të tjerë - Tomislav Mladenovski dhe Gjoko Çubrinovski. Paraburgimi i tyre është zëvendësuar gjithashtu me lirim me kusht dhe masa paraprake.
Në të njëjtën lëndë përfshihet edhe ish-presidenti tjetër i FFM-së, Muamed Sejdini, i cili më parë dha garanci prej 1,000,000 euro.
Fillimisht u njoftua se Gjorgjioski do t'i caktohet masa e arrestit shtëpiak, por në përgjigjen e Gjykatës Penale u specifikua se masa e paraburgimit ishte hequr dhe se ishte caktuar garanci me masa paraprake.
Procedimi gjyqësor vazhdon, dhe të pandehurit të cilëve u është hequr paraburgimi do të duhet t'u përmbahen masave të caktuara nga gjykata.