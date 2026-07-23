IKD nis sot mbledhjen e nënshkrimeve për ndryshimin e Kodit Penal
Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) do të nisë sot procesin e mbledhjes së nënshkrimeve të qytetarëve në mbështetje të nismës legjislative për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
Aktiviteti do të mbahet në sheshin “Nënë Tereza” në Prishtinë, duke filluar nga ora 10:00.
Sipas agjendës së publikuar nga IKD, në fillim të aktivitetit do të prezantohet nisma legjislative qytetare nga hulumtuesi i lartë i këtij instituti, Naim Jakaj. Pas prezantimit është paraparë një sesion me pyetje nga gazetarët.
Më pas, nga ora 10:25 deri në orën 15:00, do të zhvillohet procesi i mbledhjes së nënshkrimeve të qytetarëve në mbështetje të kësaj nisme.
IKD ka ftuar qytetarët dhe mediat të marrin pjesë në këtë aktivitet, i cili shënon nisjen zyrtare të fushatës për mbështetjen e ndryshimeve të propozuara në Kodin Penal. /Telegrafi/