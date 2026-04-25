I jashtëzakonshëm Fisnik Asllani, realizon supergol ndaj Hamburgut
Hoffenheimi ka kaluar në epërsi në minutën e 31-të në duelin që po e zhvillon në udhëtim ndaj Hamburgut.
Dy skuadrat po përballen me njëra-tjetrën në ndeshjen e vlefshme për javën e 31-të në kampionatin gjerman.
Autor i golit të epërsisë për Hoffenheimin ishte sulmuesi kosovar Fisnik Asllani.
0-1 Hoffenheim.
FISNIK ASLLANI PUTS IT IN THE BOTTOM LEFT CORNER AFTER A GREAT CROSS FROM COUFAL! HUGE MOMENT FOR HOFFENHEIM!pic.twitter.com/tdmMHMWvH2
— 1337x (@1337xh0x) April 25, 2026
Ylli i Kosovës shënoi për rezultatin 1-0 në minutën e 19-të me një volej goditje pas asistimit nga Vladimir Coufal.
Ky ishte goli i dhjetë i Asllanit deri më tani këtë sezon në Bundesliga, teksa ka edhe gjashtë asistime./Telegrafi/
