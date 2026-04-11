Ekipet e emergjencës në Florida i erdhën në ndihmë një huti që u godit nga një automjet dhe u ngul brenda grilës së përparme.

Zyra e Sherifit të Qarkut St. Johns tha se zëvendësit dhe oficerët e kontrollit të kafshëve iu përgjigjën një thirrjeje të pazakontë.

Huti u gjet gjallë, por i bllokuar në grilën e përparme të automjetit pas një përplasjeje të dukshme në rrugë.

Ekipet e ndihmës ishin në gjendje ta nxirrnin atë nga gjendja e vështirë dhe ta transportonin në një klinikë veterinare lokale për t'u vlerësuar dhe trajtuar. /Telegrafi/



