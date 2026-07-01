Hodhi mbeturina në Lumin Shkumbin, policia ndalon 54-vjeçarin nga Tetova
MPB Maqedoni njofton se dje (30.06.2026) në orën 18:00 në rrugën "Ljubo Bozhinovski Pish" në Tetovë, oficerë policie nga SPB Tetovë e privuan nga liria B.S. (54) nga Tetova, për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit për kryerjen e veprës penale "ndotje e mjedisit dhe natyrës" e dënueshme sipas nenit 218 të Kodit Penal.
"Pas një videoje të publikuar më parë në rrjetet sociale, ku shihet një person i cili ka mbërritur me një automjet pasagjerësh "Citroen" me targa të Tetovës, duke hedhur qese me material të panjohur mbeturinash në lumin Shkumbin, pranë rrugë "Vidoe Smilevski-Bato", SP Tetovë ndërmori masa dhe aktivitete përkatëse dhe e gjeti autorin e krimit, i cili në një intervistë zyrtare e pranoi krimin".
"Prokurori publik është njoftuar dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, do të ngrihet padi përkatëse kundër B.S", thonë nga MPB Maqedoni.