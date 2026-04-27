Haxhiu, opozitës: Po e shtyni vendin drejt krizës së panevojshme
Kryeparlamentarja Albulena Haxhiu ka folur në seancën e thirrur për zgjedhjen e presidentit, seancë kjo e cila është bojkotuar nga opozita.
Lidhur me këtë, Haxhiu tha se mungesa a tyre prodhon pasoja direkte, derisa u shpreh se gjithashtu e shtyen vendin drejt një krize të panevojshme.
“Mungesa e opozitës është një veprim që prodhon pasoja direkte, bllokimin e një procedure kushtetuese dhe shtyerjen e vendit drejt një krize të panevojshme”.
“Aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese e ka sqaruar këtë çështje në mënyrë përfundimtare “deputetët janë të obliguar që të jenë të pranishëm dhe të votojnë, përveç rasteve kur kanë marrë leje të rregullt paraprake”, tha ajo.
Top Lajme
Jobs
Real Estate