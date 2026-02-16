Haxhiu mbështet marshin e 17 shkurtit për krerët e UÇK-së, takon përfaqësuesit e “Liria ka Emër”
Përfaqësuesit e platformës qytetare “Liria ka Emër”, Eliza Hoxha dhe Ismail Tasholli, u pritën sot nga kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu.
Në takim u diskutua për marshin qytetar “Drejtësi, jo politikë”, i cili do të mbahet nesër në Prishtinë në mbrojtje të çlirimtarëve Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi, Rexhep Selimi dhe shokëve të tyre që po gjykohen në Hagë. Diskutimi u fokusua gjithashtu tek rëndësia e një mobilizimi dinjitoz në këtë moment vendimtar të procesit.
Eliza Hoxha theksoi se marshimi është shprehje e ndërgjegjes qytetare dhe e unitetit përtej dallimeve politike:
“Ky marsh është zë i qytetarëve për drejtësi dhe dinjitet. Është moment kur shoqëria jonë tregon se di të bashkohet për çështje që e tejkalojnë politikën”, tha ajo.
Ndërsa Ismail Tasholli nënvizoi rëndësinë e pjesëmarrjes masive.
“Nesër, Prishtina do të jetë zëri i qytetarëve që kërkojnë drejtësi të paanshme dhe mbrojtje të vlerave të luftës çlirimtare", u shpreh Tasholli.
Kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, vlerësoi angazhimin e platformës dhe rëndësinë e mobilizimit qytetar.
“Ju përgëzoj për angazhimin dhe mobilizimin qytetar. Do të jetë një marsh madhështor, sepse kur bëhet fjalë për vlerat e luftës çlirimtare, UÇK-ja na bashkon të gjithëve", tha Haxhiu.
Platforma “Liria ka Emër” falënderoi Kryetaren e Kuvendit për pritjen dhe ritheksoi thirrjen që qytetarët të bashkohen nesër në marshin “Drejtësi, jo politikë” në Prishtinë. /Telegrafi/