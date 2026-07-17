Harry Bajraktari i çon letër Marco Rubios: Rishqyrtojeni mbështetjen për Gjykatën Speciale
Veprimtari shqiptaro-amerikan Harry Bajraktari ka bërë të ditur se i ka dërguar një letër Sekretarit amerikan të Shtetit, Marco Rubio, me kërkesën që Shtetet e Bashkuara të rishqyrtojnë mbështetjen për Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë.
Bajraktari ka thënë se kjo kërkesë vjen pas nismës së Rubios për të kundërshtuar, siç ka deklaruar ai, gjykatat ndërkombëtare që tejkalojnë mandatin e tyre, bëhen të papërgjegjshme, të politizuara dhe burokratike.
Sipas tij, përvoja e Kosovës me Gjykatën Speciale duhet të jetë pjesë e kësaj qasjeje të re.
“Drejtësia kurrë nuk duhet të jetë selektive, politike apo mekanizëm për ta rishkruar historinë”, ka shkruar Bajraktari.
Ai ka theksuar se besimi në drejtësi, sovraniteti dhe e vërteta historike duhet të mbrohen, duke përfunduar reagimin e tij me urimet: “Zoti e bekoftë Amerikën. Zoti e bekoftë Kosovën dhe mbarë popullin shqiptar”.