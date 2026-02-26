Haradinaj: S'jam kandidat për president
Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj ka thënë se nuk është kandidat për president.
Në emsionin ‘Debat Plus’ në RTVDukagjini, ai ka thënë se nuk ka nisur as mbledhjen e nënshkrimeve për të shpallur kandidaturën për president.
Ai ka thënë se ka pasur takime me Bedri Hamzën dhe Lumir Abdixhikun për të biseduar rreth çështjes së presidentit, por nuk kanë arritur një gjuhë të përbashkët.
Duket folur rreth mosftesës së tij nga Albin Kurti për të biseduar rreth zgjedhjes së presidentit, Haradinaj ka konfirmuar se që një kohë të gjatë nuk ka asnjë komunikim me kryeministrin Kurti.
