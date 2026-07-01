Haradinaj pret delegacionin nga SHBA në Gllogjan, nderon Daniel Serwer dhe Mario Marquez me medalje
Ish-kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka bërë të ditur se ka pritur në Gllogjan një delegacion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në kuadër të aktiviteteve për shënimin e 4 Korrikut, Ditës së Pavarësisë së SHBA-së.
Sipas Haradinajt, pjesë e delegacionit ishin Daniel Serwer, Edward Joseph, Mario Marquez, Ramiz Tafilaj, si dhe shqiptaro-amerikanë të tjerë.
Haradinaj theksoi se angazhimi i tyre në mbështetje të Kosovës është i rëndësishëm për rrugën drejt rikthimit të partneritetit strategjik me aleatët, në veçanti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Në shenjë mirënjohjeje për kontributin e tyre ndaj Kosovës, Haradinaj bëri të ditur se ka dekoruar me medaljen “Me besim në Zot, Atdhe e Shtet” Daniel Serwer dhe Mario Marquez.
“Angazhimi i tyre ndaj Kosovës është shumë me vlerë për rrugën dhe përcaktimet drejt rikthimit në partneritetin strategjik me aleatët, posaçërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës”, ka shkruar Haradinaj në reagimin e tij.