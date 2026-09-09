Hapet objekti i ri i Këshillit të Bashkësisë Islame në Gjilan
Komuna e Gjilanit ka njoftuar se në qytet është bërë hapja zyrtare e objektit të ri të Këshillit të Bashkësisë Islame.
Në ceremoninë e hapjes morën pjesë kryetari i Komunës së Gjilanit, Alban Hyseni, kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës, Naim Tërnava, si dhe kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame në Gjilan, Naim Aliu.
Sipas Komunës, objekti i ri është financuar nga Shteti i Katarit dhe do të jetë në shërbim të besimtarëve dhe komunitetit.
Hapësirat e reja do të përdoren për zhvillimin e aktiviteteve fetare, arsimore, kulturore dhe sociale.
Kryetari Hyseni e ka vlerësuar investimin si një kontribut të rëndësishëm për qytetin e Gjilanit, ndërsa ka shprehur mirënjohje për Bashkësinë Islame të Kosovës, Këshillin e Bashkësisë Islame në Gjilan dhe Shtetin e Katarit për mbështetjen e dhënë.
Objekti synon të shërbejë si një qendër e re në funksion të komunitetit dhe zhvillimit të aktiviteteve të ndryshme në qytet. /Telegrafi/