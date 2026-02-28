Hapësira ajrore mbi Izrael është mbyllur, MPJ apelon shtetasit e Maqedonisë të ndjekin informacionet dhe t'i kontaktojnë për ndihmë
Në lidhje me informacionet e fundit mbi përkeqësimin e situatës së sigurisë në Izrael, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme u bën thirrje të gjithë qytetarëve maqedonas që ndodhen në territorin e këtij vendi që të monitorojnë me kujdes portalet zyrtare kombëtare të emergjencave dhe të veprojnë në mënyrë strikte në përputhje me udhëzimet e institucioneve kompetente.
Njëkohësisht, u bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve tanë që të përmbahen nga udhëtimet në vendet e këtij rajoni derisa të stabilizohet situata e sigurisë.
Sipas informacionit të marrë nga Ambasada e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Tel Aviv, hapësira ajrore mbi Izrael është e mbyllur për fluturime civile deri në njoftim të mëtejshëm. Të gjitha fluturimet komerciale hyrëse dhe dalëse janë pezulluar, pa një njoftim specifik për rifillimin e trafikut të rregullt ajror, u njoftua këtë mëngjes në faqen e Facebook-ut të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme.
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë u kujton qytetarëve tanë se në rast nevoje për ndihmë, mund të kontaktojnë kontaktet e mëposhtme:
Ambasada e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Tel Aviv:Tel: +972 54 500 8566Tel: +972 54 967 0546
Email: telaviv@mfa.gov.mk
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme
Tel: +389 75 273 732 / +389 75 268 736Email: globalsos@mfa.gov.mk
Ministria, nëpërmjet Misionit Diplomatik dhe Konsullor në Tel Aviv, po monitoron vazhdimisht situatën dhe do të informojë menjëherë publikun për zhvillimet e mëtejshme, deklaron Ministria.