Hansi Flick vendos penalizimin më të madh në historinë e Barcelonës
Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, ka prezantuar një rregull të ri, jashtëzakonisht të rreptë, i cili përfshin gjobën më të madhe në historinë e klubit. Masa është pjesë e disiplinës që gjermani ka zbatuar që kur mori drejtimin e ekipit.
Vendimi për të shtrënguar rregullat vjen në një kohë kur Barcelona, pas 25 xhirove të luajtura, është rikthyer në krye të tabelës së ligës.
Me fitoren kundër Levantes, në të cilën Marc Bernal, Frenkie De Jong dhe Fermin Lopez ishin shënuesit, katalunasit përfituan nga humbja e Real Madridit kundër Osasunës një ditë më parë dhe morën pozicionin kryesues.
Flick, i cili mori drejtimin e Barcelonës në verën e vitit 2024, e ka bërë të qartë që në fillim se këmbëngul në disiplinë të rreptë.
Menjëherë pas mbërritjes së tij, ai vendosi dhjetë rregulla të rrepta, me një theks të veçantë në saktësi. Jules Kounde u bind në mars të vitit të kaluar se nuk është nga ata që janë të vetëkënaqur, kur u ndëshkua për vonesë.
Gjobë rekord për vonesë
Tani është njoftuar se dënimi për vonesë është ashpërsuar edhe më shumë, siç foli mesfushori Pedri në televizionin spanjoll.
"Sa i përket saktësisë, i kemi ndryshuar pak rregullat. Nëse vonohesh, paguan një gjobë", konfirmoi Pedri.
⚠️💸 Ferran Torres: “Hansi Flick has just changed the rules on arriving late”.
“If it's matchday and you're late, you have to pay €40,000 fine”, told @El_Hormiguero. pic.twitter.com/YFtQnVaj3U
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 24, 2026
Shuma e saktë u zbulua shpejt - një vonesë prej dhjetë minutash në ditën e ndeshjes do të rezultonte në një gjobë deri në 40,000 euro.
Ferran Torres gjithashtu komentoi mbi masën: "Nuk mund ta imagjinoj as sa para do të kushtonin 20 minuta". /Telegrafi/