Hamburgeri ma kjut najher vjen këtë verë në Burger King
A po don me provu diçka kjut këtë verë? Kingu ka mendu për ty.
Burger King sjell produktin më të ri, Barbekjuti-n, një hamburger me shije të pasur, pamje të veçantë dhe kombinim që përshtatet fiks për ditët e verës.
I përgatitur me bukë brioche, BBQ, rukolë, domate, jalapeños, djathë dhe mish të shijshëm, Barbekjuti vjen në dy versione: me pulë krokante ose me mish viçi. Njëri për ata që duan kafshatë më krokante, tjetri për maraklitë e shijes klasike të hamburgerit.
Freskia e perimeve, shija e BBQ-së dhe pak djegësi nga jalapeños e bëjnë këtë produkt një zgjedhje ndryshe për ata që duan diçka të re, por prapë brenda shijes së njohur të Burger King.
Hamburgeri ma kjut ever – vetëm në Burger King.
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