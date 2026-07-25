Gruaja fiton rekordin botëror Guinness me 106 tatuazhe peshkaqeni
Dashuria e një gruaje nga Maine për peshqit grabitqarë e çoi atë në fitimin e një rekordi botëror Guinness, për 106 tatuazhet e saj të peshkaqenëve.
Emily Morrison, një biologe peshkaqenësh dhe pronare e një kompanie turesh zhytjeje për fosilet e peshkaqenëve, u vlerësua me titullin për numrin më të madh të peshkaqenëve të bërë tatuazh në trup kur copat e bojës së saj u numëruan zyrtarisht nga organizata e mbajtjes së të dhënave në maj, transmeton Telegrafi.
Morisson, e njohur si "Zonja e Peshkaqenëve Emily", tha se magjepsja e saj me peshkaqenët filloi si frikë kur pa filmin Jaws në moshën 8 vjeç, por ajo filloi t'i donte kafshët pasi babai i saj e inkurajoi të bënte kërkime mbi peshkaqenët e jetës reale në bibliotekë.
"Kam ushqyer peshkaqenë tigër dhe çekiçë të mëdhenj në Bahamas, kam zhytur në kafaz peshkaqenë të bardhë të mëdhenj në Australi, kam notuar me peshkaqenë balenë në brigjet e Meksikës dhe shumë më tepër", tha Morrison.
Ekspertja e peshkaqenëve është planifikuar të shfaqet në emisionin e ardhshëm special My Strange Shark Addiction, pjesë e eventit vjetor të programimit Shark Week të Discovery Channel, i cili fillon të dielën. /Telegrafi/