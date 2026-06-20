Gruaja e kryeministrit spanjoll Sanchez përballet me gjyq për korrupsion, i ndalohet largimi nga vendi
Gruaja e kryeministrit të Spanjës Pedro Sanchez duhet të dalë në gjyq për akuza për korrupsion dhe i është ndaluar të largohet nga vendi.
Begona Gomez është nën hetim për akuzat se ka përdorur pozicionin e saj si bashkëshorte e kryeministrit për të siguruar kontrata pune.
Ajo mohon çdo shkelje.
Çështja u ngrit nga grupe të ekstremit të djathtë.
Gjykatësi hetues Juan Carlos Peinado urdhëroi Gomez të dorëzonte pasaportën e saj, i ndaloi asaj të largohej nga Spanja dhe i kërkoi të paraqitej në gjykatë dy herë në muaj.
Çështja është një nga disa hetime për korrupsion që po afrohen ose janë tashmë në gjyq dhe që po e rëndojnë Sanchezin, një nga të paktët udhëheqës të majtë të mbetur në Evropë.
Ai nuk është emëruar në asnjë nga rastet dhe ka thënë se ato janë pjesë e një fushate për ta shkarkuar atë nga detyra.
Disa aleatë të ngushtë, përfshirë numrin tre të partisë Socialiste dhe ish-ministrin e transportit të Sanchez, janë nën hetim në raste që përfshijnë ryshfete të dyshuara të lidhura me punët publike, kontratat e naftës dhe gazit dhe prokurimin e maskave gjatë pandemisë. Ata mohojnë të kenë bërë shkelje.
Më vete, Gjykata e Lartë e Spanjës tha se po hetonte ish-kryeministrin Jose Luis Rodriguez Zapatero lidhur me akuzat se ai drejtonte një rrjet që përfitonte nga lobimi tek autoritetet publike në emër të palëve të treta, përfshirë linjën ajrore Plus Ultra. Ai i mohon pretendimet. /Telegrafi/