Gruaja dërgohet në emergjencë pas përkeqësimit të gjendjes shëndetësore, por ndërron jetë - rasti po hetohet
Një grua derisa ishte në shtëpi i është përkeqësuar gjendja shëndetësore dhe më pas është dërguar në emegjencë ku mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e saj.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të mërkurën rreth orës 01:15, në Mitrovicë.
Tutje thuhet se me vendim të prokurorit trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion.
“Mitrovicë Jugu / 01.07.2026 – 01:15. Është raportuar se viktima femër kosovare derisa ishte në shtëpi i është përkeqësuar gjendja shëndetësore dhe më pas është dërguar në emergjencë, ku mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e saj. Me vendim të prokurori, trupi i pajetë dërgohet në IML për obduksion”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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