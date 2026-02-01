Google konfirmon se po mbyll boshllëqet e luajtjes falas në sfond në YouTube
Shumica e përdoruesve kanë tendencë të shoqërohen dhe të blejnë YouTube Premium për të hequr reklamat në platformën popullore.
Megjithatë, ka edhe disa veçori të tjera që Google i bllokon pas atij muri pagese. Më e rëndësishmja - riprodhimi në sfond, transmeton Telegrafi.
Megjithatë, për një kohë të gjatë tani, zhvilluesit dinakë dhe përdoruesit e tyre përkatës kanë shijuar mënyra për ta marrë këtë veçori falas.
Qasja më e thjeshtë ishte përdorimi i një shfletuesi të palës së tretë si Samsung Internet, Brave ose Vivaldi (për të përmendur disa) për të luajtur përmbajtje në sfond.
Pas një ortek raportimesh të përdoruesve gjatë ditëve të fundit, Google më në fund ka konfirmuar se po lufton këto boshllëqe për riprodhimin në sfond.
Riprodhimi në sfond është një veçori që synon të jetë ekskluzive për anëtarët e YouTube Premium. Ndërsa disa përdorues jo-Premium mund të kenë qenë më parë në gjendje të hyjnë në këtë përmes shfletuesve të internetit celularë në skenarë të caktuar, ne e kemi përditësuar përvojën për të siguruar qëndrueshmëri në të gjitha platformat tona.
Nuk është e sigurt se sa përdorues prek ky ndryshim, por është prerogativë e Google të ndërmarrë veprime të tilla.
Para se të filloni të shkruani komentet, dihet se ka zgjidhje të tjera ekzistuese për të marrë riprodhimin në sfond.
Nuk do të diskutohet asnjë prej tyre për arsye të dukshme, por shumica, nëse jo të gjitha, kërkojnë shumë më tepër përpjekje sesa thjesht hapja e një shfletuesi, kështu që Google ka të ngjarë t'i ketë arritur qëllimet e saj me këtë veprim. /Telegrafi/