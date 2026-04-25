"Gjyshe eja" - ukrainasit evakuuan një grua 77-vjeçare nga zona e rrezikut me një robot
Ushtarët e Brigadës së 60-të të Mekanizuar të Ukrainës shpëtuan një grua 77-vjeçare duke përdorur një sistem robotik.
Operacioni zgjati disa orë.
Sipas ushtrisë, gruaja e moshuar u vu re nga pilotët e njësisë ndërsa ecte përgjatë një rruge të mbushur me predha në zonën e luftimeve.
"Pa asnjë shpresë mbijetese, ajo po ecte përmes predhave dhe trupave të bashkëfshatarëve të saj - derisa mbërriti roboti", thuhej në deklaratë.
«Бабуся, сідай!» — Трійка евакуювала цивільних із сірої зони за допомогою наземного робота!
Літню жінку, яка рухалася прострілюваною дорогою, на Лиманщині виявили пілоти 60-ї ОМБр. Без надії вижити вона йшла крізь вирви від снарядів і тіла односельців — допоки за нею не прибув…
— Третій армійський корпус (@ab3army) April 25, 2026
Ushtarë nga kompania e sistemeve tokësore pa pilot "Cerberus" u vendosën për operacionin, duke përdorur një sistem robotik tokësor për evakuimin.
Për të mos e trembur gruan, ushtarët e mbuluan robotin tokësor me një batanije mbi të cilën ishte shkruar mesazhi: "Gjyshe, eja".
Ushtria raportoi se i gjithë operacioni zgjati rreth katër orë dhe u krye nën kërcënimin e vazhdueshëm të granatimeve.
Gruaja e evakuuar është 77 vjeç. Ajo kishte jetuar në shtëpinë e saj për 53 vjet, e cila u shkatërrua gjatë luftimeve. /Telegrafi/