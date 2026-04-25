Ushtarët e Brigadës së 60-të të Mekanizuar të Ukrainës shpëtuan një grua 77-vjeçare duke përdorur një sistem robotik.

Operacioni zgjati disa orë.

Sipas ushtrisë, gruaja e moshuar u vu re nga pilotët e njësisë ndërsa ecte përgjatë një rruge të mbushur me predha në zonën e luftimeve.

"Pa asnjë shpresë mbijetese, ajo po ecte përmes predhave dhe trupave të bashkëfshatarëve të saj - derisa mbërriti roboti", thuhej në deklaratë.



Ushtarë nga kompania e sistemeve tokësore pa pilot "Cerberus" u vendosën për operacionin, duke përdorur një sistem robotik tokësor për evakuimin.

Për të mos e trembur gruan, ushtarët e mbuluan robotin tokësor me një batanije mbi të cilën ishte shkruar mesazhi: "Gjyshe, eja".

Ushtria raportoi se i gjithë operacioni zgjati rreth katër orë dhe u krye nën kërcënimin e vazhdueshëm të granatimeve.

Gruaja e evakuuar është 77 vjeç. Ajo kishte jetuar në shtëpinë e saj për 53 vjet, e cila u shkatërrua gjatë luftimeve. /Telegrafi/

EvropaNga BotaBotë