Gjyqtari Istvan Kovacs thuhet se është përjashtuar nga ndeshjet e Ligës së Kampionëve këtë sezon
Gjyqtari rumun, Istvan Kovacs thuhet se është pezulluar nga ndeshjet e Ligës së Kampionëve për pjesën e mbetur të sezonit.
Sipas Diario Sport, UEFA e mori këtë vendim pas ndeshjes së Ligës së Kampionëve midis Barcelonës dhe Atletico Madridit, e cila përfundoi me fitoren 2-0 për skuadrën madrilene.
Gjatë asaj ndeshjeje, një numër incidentesh shkaktuan debat mbi vendimet e gjyqtarit, në veçanti një moment që përfshinte një penallti të mundshme në zonën e Atleticos, i cili nuk rezultoi në dhënien e një penalltie.
🔥 La actuación de István Kovács en el Barça - Atlético sigue trayendo cola… y no precisamente para bien. Sus decisiones, muy discutidas, han encendido al entorno azulgrana.
🚫 La UEFA ya habría tomado una decisión interna: no volverá a arbitrar en lo que queda de Champions.… pic.twitter.com/Em9BMeTDfu
— Diario SPORT (@sport) April 9, 2026
Pati gjithashtu incidente në ndeshjen e shqyrtuar nga sistemi VAR, përfshirë momentin që çoi në përjashtimin e Pau Cubarsit nga loja.
Pavarësisht kësaj, gjyqtari është përfshirë në listën e gjyqtarëve zyrtarë për Kupën e Botës 2026, e cila do të mbahet në SHBA, Kanada dhe Meksikë. /Telegrafi/