Gjyqtari rumun, Istvan Kovacs thuhet se është pezulluar nga ndeshjet e Ligës së Kampionëve për pjesën e mbetur të sezonit.

Sipas Diario Sport, UEFA e mori këtë vendim pas ndeshjes së Ligës së Kampionëve midis Barcelonës dhe Atletico Madridit, e cila përfundoi me fitoren 2-0 për skuadrën madrilene.

Gjatë asaj ndeshjeje, një numër incidentesh shkaktuan debat mbi vendimet e gjyqtarit, në veçanti një moment që përfshinte një penallti të mundshme në zonën e Atleticos, i cili nuk rezultoi në dhënien e një penalltie.


Pati gjithashtu incidente në ndeshjen e shqyrtuar nga sistemi VAR, përfshirë momentin që çoi në përjashtimin e Pau Cubarsit nga loja.

Pavarësisht kësaj, gjyqtari është përfshirë në listën e gjyqtarëve zyrtarë për Kupën e Botës 2026, e cila do të mbahet në SHBA, Kanada dhe Meksikë. /Telegrafi/

