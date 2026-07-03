Gjykata Speciale në Hagë, Spera: Disa të paraburgosur zgjedhin takime private me mua, disa jo
Zyra e Ombudspersonit në Hagë ka publikuar në llogarinë e saj zyrtare në platformën X një deklaratë të Avokatit të Popullit në Dhomat e Specializuara të Kosovës, Pietro Spera, lidhur me punën e tij në mbikëqyrjen e kushteve të paraburgimit.
Spera ka shpjeguar se roli i tij është të monitorojë kushtet në të cilat mbahen të paraburgosurit dhe të sigurohet që gjatë trajtimit të tyre të respektohen standardet ndërkombëtare.
“Në kuadër të inspektimeve, u ofroj të paraburgosurve mundësinë që të zhvillojnë takime private dhe konfidenciale me mua. Disa kanë zgjedhur ta shfrytëzojnë këtë mundësi, ndërsa disa të tjerë jo. Javën e kaluar realizova inspektimin tim të 11-të dhe jam i kënaqur që kushtet e paraburgimit përmbushin standardet më të larta”, është shprehur Spera. /Telegrafi/
Avokati i Popullit i Dhomave të Specializuara të Kosovës ushtron një numër funksionesh. Njëri prej tyre është për të hyrë në objektin e paraburgimit dhe për ta inspektuar atë. pic.twitter.com/mAHArWcjYZ
— Ombudsperson of the Kosovo Specialist Chambers (@KSCOmbudsperson) July 3, 2026