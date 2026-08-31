Gjorgievski: Me Ribalancimin e të ri të buxhetit do të riten investimet kapitale në Shkup
Kryetari i Qytetit të Shkupit, Orce Gjorgievski njfoton se është votuar ribalancimi i ri i buxhetit të Qytetit të Shkupit.
Siç njoftoi ai, sipas rezultateve në korrik dhe gusht, "tremujori i tretë më i mirë në historinë e Qytetit të Shkupit po vjen"
"Nuk po krijojmë borxhe të reja, po i kthejmë ato të vjetrat.
Nuk po i shkurtojmë investimet kapitale, po i rrisim ato.
Po e drejtojmë çdo denar drejt qytetarëve dhe zhvillimit të Shkupit.
Po vazhdojmë edhe më fort, me punë, rezultate dhe një vizion të qartë për të ardhmen e qytetit tonë!", tha ai.
Gjorgjievski, njoftoi se me rishikimin janë paraparë projekte të reja, mes tyre ndërtimi i një ure dhe rruge që do të lidhin Gjorgje Petrovin me Sarajin dhe do të krijojnë një hyrje të re në Shkup. Për projektin janë paraparë 420 milionë denarë.
Janë siguruar gjithashtu 61 milionë denarë për Shkupin 2028 – Kryeqytetin Evropian të Kulturës, mjete shtesë për pacientët onkologjikë, si dhe 25 milionë denarë për rikonstruksionin e rrugëve më të vogla dhe 10 milionë denarë për pastrimin e deponive./Telegrafi/