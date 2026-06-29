Gjini takon kryetarin e Odës Amerikane: Kyçja në rrjetin e gazit amerikan është me rëndësi jetike për vendin
Kryetari i Aleancës, Ardian Gjini, ka zhvilluar sot një takim me kryetarin e Odës Amerikane në Kosovë, Arian Zeka.
Në këtë takim është theksuar se zhvillimi ekonomik mbetet esencial për të ardhmen e Kosovës, ndërsa politikat shtetërore duhet të garantojnë siguri afatgjatë energjetike, furnizim të qëndrueshëm me energji elektrike dhe krijim të kushteve që çlirojnë potencialin e plotë ekonomik të vendit.
Gjithashtu, është vënë theksi te rëndësia strategjike e përfshirjes së Kosovës në rrjetin e gazit amerikan, si një hap i konsideruar jetik për fuqizimin e sigurisë energjetike dhe stabilitetit ekonomik në të ardhmen.
Në takim u vlerësua edhe bashkëpunimi me Odën Amerikane dhe organizatat e tjera biznesore, duke e konsideruar sektorin privat si motorin kryesor të ekonomisë së Kosovës.
Bashkëpunimi ndërinstitucional me komunitetin e biznesit u theksua si element kyç për nxitjen e investimeve dhe rritjen ekonomike të qëndrueshme në vend. /Telegrafi/