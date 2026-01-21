Gjest human në Podujevë, dy qytetarë dorëzojnë në polici portofolin e humbur
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se vazhdon të mbetet adresa e parë e besimit për qytetarët, përmes bashkëpunimit dhe veprimeve të përgjegjshme në shërbim të komunitetit.
Sipas njoftimit, mbrëmë rreth orës 22:00, në Stacionin Policor në Podujevë, dy qytetarë me inicialet S.B dhe L.B kanë dorëzuar një portofol të gjetur, i cili përmbante para dhe dokumente personale.
Pas procedurave të nevojshme, portofoli i është kthyer pronarit të tij, duke përmbyllur me sukses rastin.
Policia e Kosovës ka falënderuar qytetarët për bashkëpunimin dhe gjestin human, duke vlerësuar veprimet që forcojnë besimin dhe solidaritetin në shoqëri. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals