Gjermania rrit nivelin e kërcënimit, qeveria thotë se ekziston rreziku i sulmeve terroriste
Ministri i Punëve të Brendshme i Gjermanisë, Alexander Dobrindt, ka ngritur nivelin e kërcënimit ndaj sigurisë në vend, duke paralajmëruar se planet për sulme që synojnë Gjermaninë janë “qartësisht të identifikueshme”.
Sipas gazetës gjermane Welt am Sonntag, Dobrindt tha se rritja e numrit të raportimeve dhe informacionit të inteligjencës e ka çuar në ngritjen e nivelit të mëparshëm abstrakt të kërcënimit në një “nivel të lartë kërcënimi”.
“Kjo do të thotë se Gjermania duhet të jetë e përgatitur për rrezikun e sulmeve terroriste në çdo kohë”, tha ai, duke shtuar se sulmet e planifikuara synojnë jo vetëm infrastrukturën kritike, por edhe individë dhe institucione.
Dobrindt tha se autoritetet gjermane të sigurisë së fundmi penguan një sulm të planifikuar me bombë, i cili dyshohet se ishte organizuar nga persona të rekrutuar që vepronin për shërbime të huaja të inteligjencës.
Ministri gjerman gjithashtu njoftoi planet për zgjerimin e kompetencave të agjencive gjermane të inteligjencës përmes një reforme të legjislacionit për inteligjencën, e cila pritet të shqyrtohet nga kabineti qeveritar më vonë gjatë kësaj vere.
Sipas ndryshimeve të propozuara, shërbimet e inteligjencës do të lejohen të ndërhyjnë drejtpërdrejt në situata të caktuara me rrezik të lartë, në vend që të kufizohen vetëm në mbledhjen dhe analizimin e informacionit.
Ai tha se projektligji mund t’u japë oficerëve të inteligjencës së brendshme të drejtën të hyjnë dhe të kontrollojnë banesa në situata urgjente terroriste, nëse policia nuk është në gjendje të reagojë në kohë.
Reformat do t’u japin gjithashtu agjencive gjermane të inteligjencës së brendshme dhe të jashtme kompetenca të kufizuara operacionale, përfshirë mundësinë për të ndërmarrë “masa mbrojtëse” me qëllim pengimin e aktiviteteve të spiunazhit ose sulmeve të planifikuara.
Këto masa do të kërkojnë miratimin paraprak të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës të vendit.
Dobrindt theksoi se ndarja mes shërbimeve të inteligjencës dhe policisë do të mbetet në fuqi, duke shtuar se arrestimet do të vazhdojnë të kryhen ekskluzivisht nga autoritetet policore.
Kabineti qeveritar i vendit pritet t’i diskutojë reformat e propozuara më 13 gusht.
Dobrindt gjithashtu theksoi se autoritetet e sigurisë kanë shtuar vëmendjen ndaj ekstremizmit të dhunshëm të majtë.
Sipas gazetës gjermane, hetuesit kanë bërë përparim në hetime të veçanta për sulmet ndaj infrastrukturës energjetike të Berlinit dhe kanë identifikuar të dyshuar në lidhje me akte sabotimi të pretenduara nga grupe ekstremiste të majta. /AA/