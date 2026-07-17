ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Një person nga familjarët është gjetur pa shenja jete.

Në raportin 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të enjtenr rreth orës 16:55, në Gjilan.

Tutje bëhet e ditur se njësit relevante policore dhe ekipi mjekësor kanë dalë në vendin e ngjarjes ku është konstatuar vdekja e viktimës.

Ndërkaq, rasti është cilësuar si “vetëvrasje”.

“Gjilan 16.07.2026 – 16:55. Nga familjarët viktima mashkull kosovar, është gjetur pa shenja jete. Njësit relevante policore dhe ekipi mjekësor kanë dalë në vendin e ngjarjes ku është konstatuar vdekja e viktimës. Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion, rasti është duke u hetuar”, thuhet në raport. /Telegrafi/

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