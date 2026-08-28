Gjendet një bombë e komanduar në Durrës, forcat xheniere ndërhyjnë për çaktivizimin e saj
Një bombë e komanduar raportohet të jetë gjetur mëngjesin e sotëm në rrugë, konkretisht në Lagjen 4 të qytetit të Durrësit.
Pas konstatimit të lëndës shpërthyese, në vendngjarje kanë mbërritur forcat e Policisë, ndërsa pritet ndërhyrja e forcave xheniere për çaktivizimin e saj.
Policia ka nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e ngjarjes, si dhe për të identifikuar personat që mund të kenë lidhje me vendosjen e bombës. /Euronews.al/
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