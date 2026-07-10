Gjashtë punëtorë u helmuan nga ushqimi në një fabrikë në ZZhIT të Shtipit
Qendra e Shëndetit Publik-Shtip informon se dje ka marrë një raport për helmim nga ushqimi për gjashtë persona, të cilët janë të punësuar në një fabrikë në Zonën Zhvillimore Industriale Teknologjike (ZZhIT)-Shtip.
Në deklaratën me shkrim thuhet se pas marrjes së raporteve, Departamenti i Epidemiologjisë në Qendrën e Shëndetit Publik-Shtip ka vepruar menjëherë në përputhje me protokollin kombëtar në rast të infeksioneve dhe intoksikimeve të transmetuara nga ushqimi. Epidemiologët menjëherë kanë dalë në terren dhe kanë inspektuar objektin, i cili është operator ushqimor në personin juridik në ZZhIT-Shtip.
"U zhvillua një bisedë edukative me personat përgjegjës dhe stafin në lidhje me mënyrën e marrjes së ushqimit, përgatitjes, ruajtjes dhe ruajtjes së ushqimit. U dhanë masa dhe rekomandime të propozuara. U urdhërua pastrim i përgjithshëm mekanik, u krye dezinfektim urgjent, dezinsektim dhe deratizim i objektit, si dhe u kryen ekzaminime urgjente sanitare të punonjësve. U morën mostra të ushqimit të inkriminuar për analiza mikrobiologjike dhe u morën tampona nga sipërfaqet e punës së kuzhinës", njoftojnë nga Qendra e Shëndetit Publik-Shtip.
Në deklaratë thuhet gjithashtu se Departamenti i Epidemiologjisë i IPSH QSHP Shtip do ta monitorojë nga afër situatën në periudhën në vijim dhe do ta informojë publikun dhe, në rast të ndonjë rasti të ri, do të ndërmarrë masa shtesë në përputhje me rregulloret ligjore./Telegrafi/