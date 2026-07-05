Ghalibaf i Iranit u thotë zyrtarëve të Hezbollahut se mbështetja për Libanin mbetet një vijë e kuqe
Kryetari i Parlamentit iranian Mohammad Bagher Ghalibaf u takua të dielën me një grup zyrtarësh të lartë të Hezbollahut, përfshirë Mohammed Fenish, të cilët po marrin pjesë në ceremonitë mortore në Iran për udhëheqësin suprem të vrarë Ajatollah Ali Khamenei.
Sipas IRNA, Ghalibaf tha se roli i Hezbollahut në luftën e fundit ishte "një pikë kthese historike", që tregoi atë që ai e përshkroi si lidhjet e ngushta midis Iranit dhe grupeve aleate të rezistencës.
Ghalibaf tha gjithashtu se mbështetja për përfaqësuesit e armatosur të Iranit, "dhe Hezbollahun në veçanti", mbeti një "detyrë islamike dhe revolucionare", transmeton Telegrafi.
Irani kishte mbajtur "vija të përcaktuara dhe themelore" në negociatat e tij me Shtetet e Bashkuara dhe se "një nga këto vija të kuqe është çështja e Frontit të Rezistencës dhe Libanit", tha Ghalibaf, sipas IRNA. /Telegrafi/